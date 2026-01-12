Jo Squillo: Alan Scott, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Il primo è un suit destrutturato, giacca e pantalone dalla linea morbida, emblema dell’equilibrio tra tailoring e comfort da sempre al centro della ricerca del designer-pittore inglese. Un completo che racconta perfettamente la grammatica innovativa di Alan Scott: costruzione sartoriale italiana, leggerezza percepita, materiali nobili che accompagnano il corpo senza irrigidirlo. Un capo pensato per l’uomo contemporaneo, che cerca eleganza senza rigidità e lusso senza rumore.