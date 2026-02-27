Jo Squillo: AFRAA, la collezione Fall-Winter 2026/2027

La collezione Eastward Elegance ha rappresentato un ponte culturale tra Medio Oriente e Occidente. Tessuti pregiati come seta, cashmere e lana si sono combinati in silhouette fluide e volumi armoniosi, mentre contrasti di texture e dettagli sartoriali hanno raccontato storie di tradizione e contemporaneità. La palette cromatica ha evocato paesaggi culturali e naturali di mondi diversi, con tonalità calde, sfumature minerali, nuance polverose e accenti luminosi.