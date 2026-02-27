Jo Squillo: AFRAA, la collezione Fall-Winter 2026/2027
AFRAA ha ridefinito l’eleganza globale e promosso il dialogo culturale tra Medio Oriente e Occidente.
Afraa Al-Noaimi ha debuttato nel calendario ufficiale CNMI durante la Milano Fashion Week con Eastward Elegance, una collezione di abbigliamento e accessori di alta manifattura che ha fuso moda, arte e cultura, creando un ponte tra due mondi e due culture.
Il brand AFRAA ha presentato la collezione Eastward Elegance nella prestigiosa Casa degli Artisti, scelta non solo per il suo fascino storico, ma anche per offrire ai giovani artisti un’apertura verso il Medio Oriente. La designer ha inoltre incontrato studenti delle principali università legate a moda, design e cultura, condividendo il proprio percorso e le opportunità di collaborazione culturale. Allo stesso tempo, Afraa ha promosso la creatività e gli artisti emergenti attraverso la sua piattaforma (https://www.artistiq.gallery/), sostenendo anche giovani talenti in Qatar e creando un dialogo continuo tra formazione, arte e mondo professionale.
Reduce dal conseguimento del dottorato presso Bocconi, con un focus sull’empowerment femminile non solo nella moda ma anche nel business e nella creatività, Afraa Al-Noaimi ha sviluppato un progetto interamente Made in Italy, certificato in tutti i processi produttivi. Il brand, che porta il suo nome, si è proposto di avvicinare due mondi e culture differenti, valorizzando il potenziale di collaborazione reciproca in un momento particolarmente fertile per la creatività internazionale.
«Il mio obiettivo era creare un dialogo tra culture diverse: partendo dal business e dalla moda per poi ampliare la prospettiva verso arte, creatività e collaborazione come strumenti di comprensione e crescita reciproca», aveva affermato Afraa Al-Noaimi.
In quella stagione, AFRAA ha ampliato la propria proposta lifestyle presentando non solo abbigliamento, ma anche borse, occhiali, gioielli e bijoux couture, estendendo il proprio universo creativo e rafforzando il concetto di eleganza globale.
La collezione Eastward Elegance ha rappresentato un ponte culturale tra Medio Oriente e Occidente. Tessuti pregiati come seta, cashmere e lana si sono combinati in silhouette fluide e volumi armoniosi, mentre contrasti di texture e dettagli sartoriali hanno raccontato storie di tradizione e contemporaneità. La palette cromatica ha evocato paesaggi culturali e naturali di mondi diversi, con tonalità calde, sfumature minerali, nuance polverose e accenti luminosi.
Gli accessori hanno completato il concetto di lusso artigianale: occhiali realizzati in acetato di cellulosa Mazzucchelli, con aste micro in nickel silver placcate in oro 24kt e lenti CR39 di alta qualità; gioielli e bijoux couture interamente realizzati in Italia tra Firenze e Arezzo con microfusione a cera persa, montature saldate a mano, pietre incastonate a mano e placcatura in oro 24kt; borse handbag, crossbody e porta telefono in pelle di alligatore e vitello, nelle tonalità taupe, grigio perla e cioccolato, con interni in suede.
Con Eastward Elegance, AFRAA ha portato in passerella non solo moda e accessori di lusso, ma un vero e proprio lifestyle globale, dove arte, creatività ed empowerment femminile sono diventati strumenti di dialogo, collaborazione e crescita reciproca tra due mondi.
