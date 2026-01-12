Jo Squillo: a Pitti Uomo 109 il nuovo progetto artistico curato da Sara Sozzani Maino e Galib Gassanoff

Attraverso le mani, la tradizione si trasforma in innovazione e la bellezza diventa un linguaggio che supera il tempo. Ogni creazione è più di un oggetto: è un gesto che dà forma alla cultura, unendo persone, luoghi e generazioni grazie all’arte senza tempo del fare. La collezione si sviluppa su quindici capi speciali realizzati attraverso un’attenta ricerca che parte dall’archivio del guardaroba di Sara Sozzani Maino e si fonde con elementi provenienti dai cappotti pastorali, ampiamente utilizzati nelle steppe dell’Asia centrale, dalla Mongolia al Mar Caspio, dal Caucaso agli altopiani balcanici, unendo l’Eurasia oltre i confini.

La struttura delle creazioni si evolve dalle superfici tradizionali verso la sperimentazione con trattamenti e volumi: ogni capo è realizzato artigianalmente con tecniche specifiche ad espressione del patrimonio tradizionale di maglieria e sartoria che possediamo e dobbiamo preservare. È un alternarsi dinamico tra la rigidità e la struttura del feltro in dialogo con la morbidezza del cashmere e altri filati pregiati come lana, mohair, alpaca, yak e seta. La palette cromatica richiama fedelmente le tonalità naturali della fibra: bianco, nero, marrone e grigio, con alcune incursioni di tinte diverse, pensate proprio per legare tradizione e innovazione.