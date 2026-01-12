Logo Tgcom24
Jo Squillo: Timothée Chalamet indossa Urban Jürgensen ai Golden Globes

Timothée Chalamet indossa l'UJ-2 con cassa in platino e quadrante argento chiaro di Urban Jürgensen sul red carpet dell'83esima edizione dei Golden Globes, dove è candidato come miglior attore maschile in una commedia/musical per la sua interpretazione in Marty Supreme.

12 Gen 2026 - 08:00
