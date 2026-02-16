1 di 9
Giorgio Armani.

Jo Squillo: sono firmati Giorgio Armani i costumi del balletto di apertura del ballo dell'opera di Vienna 2026

La compagnia del Wiener Staatsballett, di cui da quest’anno Alessandra Ferri è direttrice artistica, si è esibita in una performance corale.

16 Feb 2026 - 08:00
giorgio armani
jo squillo