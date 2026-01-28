1 di 30
Haute Couture.

Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Alzate il mento verso il cielo come quando si guarda la Cappella Sistina. Ed è magia, poesia, è fantasia. Sfila la collezione pensata da Daniel Roseberry: è l’Haute Couture Schiaparelli.

