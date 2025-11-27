Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 5
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Saint Laurent.

Jo Squillo: Saint Laurent, la campagna eyewear Fall-Winter 2025

La campagna Eyewear Saint Laurent incarna l'estetica di Anthony Vaccarello per il brand.

27 Nov 2025 - 08:00
5 foto
saint laurent
jo squillo