Michael Kors. Jo Squillo: New York Chic: la sfilata per il 45° Anniversario della collezione Michael Kors Autunno/Inverno 2026

La sfilata ha celebrato il 45° anniversario della Michael Kors Collection, con lo stilista che ha celebrato l'iconico yin e yang di New York City, che ha da sempre influenzato le sue creazioni.