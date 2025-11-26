Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 48
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: N°21, la collezione Spring-Summer 2026

Un gioco di sovrapposizioni e trasparenze che trasforma il quotidiano in poesia sartoriale.

26 Nov 2025 - 08:00
48 foto
n21
jo squillo
mfw