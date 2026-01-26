1 di 34
Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Miguel Vieira, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

È un'ode alla bellezza malinconica e alla ricerca esistenziale, raffigurate nell'iconico film di Bernardo Bertolucci “Il thè nel deserto”.

26 Gen 2026 - 08:00
