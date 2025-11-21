Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 8
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Luisa Spagnoli, la collezione Spring-Summer 2026

Profondamente connessa alla vita naturale. Sostenibile per scelta etica e poetica. Fragranza di pura femminilità: è la leggerezza dell’estate.

21 Nov 2025 - 08:00
8 foto
luisa spagnoli
jo squillo
mfw