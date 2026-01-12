Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 6
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Dior.

Jo Squillo: Leonardo DiCaprio, Joe Alwyn e molti altri in Dior alla 83ª edizione dei Golden Globe Awards

Protagonista della serata è stata la Maison Dior, che ha vestito alcune tra le personalità più influenti del panorama artistico contemporaneo.

12 Gen 2026 - 08:00
6 foto
dior
jo squillo
golden globe
leonardo dicaprio