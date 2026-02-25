1 di 27
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

BAFTA.

Jo Squillo: le celebrità indossano Chanel Haute Joaillerie alla 79ª edizione dei British Academy Film Awards

In occasione della 79ª edizione dei BAFTA Film Awards, CHANEL ha celebrato ancora una volta il suo legame con il mondo del cinema.

25 Feb 2026 - 08:00
27 foto
chanel
jo squillo
bafta