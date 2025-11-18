Logo Tgcom24
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Modamania
Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Laura Biagiotti, la collezione Spring-Summer 2026

La farfalla come simbolo di leggerezza: è l’arte della moda. Sfila la collezione pensata da Lavinia: è Laura Biagiotti.

18 Nov 2025 - 08:00
laura biagiotti
jo squillo
mfw