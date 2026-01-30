1 di 15
© Ufficio stampa
Haute Couture.

Jo Squillo: ​​​​​Francesco Scognamiglio, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Una collezione che si fa racconto spirituale e atto creativo assoluto, un’ODE alla bellezza e alla sua rinascita.

30 Gen 2026 - 08:00
15 foto
francesco scognamiglio
jo squillo
paris haute couture