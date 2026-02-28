1 di 80
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Fendi, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Meno io, più noi. Il motto di Maria Grazia Chiuri per questa sua prima collezione per Fendi.

28 Feb 2026 - 08:00
80 foto
fendi
jo squillo
mfw