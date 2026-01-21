Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 36
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Etro, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

L’uomo si è evoluto attraverso le ere e i secoli, ma la sua natura vera e profonda, il suo carattere primordiale ed essenziale rimane animale.

21 Gen 2026 - 08:00
36 foto
etro
jo squillo
mfw