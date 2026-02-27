1 di 46
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Etro, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Tutto torna, ma nulla mai si ripete esattamente nello stesso modo. Il circolo è virtuoso, l’apertura a nuove possibilità assoluta.

27 Feb 2026 - 08:00
46 foto
etro
jo squillo
mfw