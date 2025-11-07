Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 50
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Ermanno Scervino, la collezione Spring-Summer 2026

Figure femminili che abitano alla luce e attraversano le trasparenze: uscita da una cartolina di Capri è estate. Sfila la collezione Ermanno Scervino.

07 Nov 2025 - 08:00
50 foto
ermanno scervino
jo squillo
mfw