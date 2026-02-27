1 di 27
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Emporio Armani è un luogo che accoglie e aggrega, una proposta di stile nella quale il dialogo tra maschile e femminile, fondamento dello stile Armani, si manifesta nel modo più spontaneo.

27 Feb 2026 - 08:00
27 foto
emporio armani
jo squillo
mfw