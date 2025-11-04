Logo Tgcom24
© Ufficio stampa
Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione Spring-Summer 2026

Luci e ombre, ricami e leggerezza. In un luogo magico custode di misteri nuova dimora della Maison sfila la collezione di Elisabetta Franchi.

04 Nov 2025 - 08:00
7 foto
elisabetta franchi
jo squillo
mfw