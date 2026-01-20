Logo Tgcom24
Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Pre-Fall 2026

Lo spirito di Beirut prende vita in ELIE SAAB PRE-FALL 2026, una collezione che esplora gli strati in continua evoluzione di questa straordinaria città e la donna che incarna la sua anima enigmatica.

20 Gen 2026 - 08:00
106 foto
elie saab
jo squillo
pre fall