Jo Squillo: Elena Mirò, la collezione Fall-Winter 2026/2027

1 di 12
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
È un racconto di contrasti sofisticati: le brume dei paesaggi nordici e la luce fredda dell’Atlantico incontrano l’eleganza inglese in una palette dominata da grigi, ghiaccio e bordeaux profondi.
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.