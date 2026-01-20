Logo Tgcom24
Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Dunhill, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

Per la collezione Autunno Inverno 2026 di dunhill, il Direttore Creativo Simon Holloway guarda al mondo di Anthony Armstrong-Jones, Lord Snowdon, al suo sguardo raffinato e alla tensione tra formalità aristocratica ed espressione artistica libera.

20 Gen 2026 - 08:00
