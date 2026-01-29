1 di 63
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Haute Couture.

Jo Squillo: Dior, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Quando si copia la natura, si impara sempre qualcosa. La natura non offre conclusioni definitive, ma solo sistemi in movimento – che evolvono, si adattano, resistono. L’alta moda appartiene alla stessa logica.

29 Gen 2026 - 08:00
63 foto
dior
jo squillo
paris haute couture