Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 52
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Custo Barcelona, la collezione Spring-Summer 2026

Un omaggio al colore, all’energia mediterranea e all’individualità non convenzionale.

28 Nov 2025 - 08:00
52 foto
custo barcelona
jo squillo
mfw