Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 8
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Golden Globe.

Jo Squillo: BOUCHERON x The 83rd Golden Globes Awards

In occasione dell’83ª edizione dei Golden Globe Awards, tenutasi l’11 gennaio a Los Angeles, Colman Domingo, Jennifer Garner, Amy Poehler, Rashida Jones, Tramell Tillman, Zoey Deutch, Mila Kunis, Justine Lupe e Paul W. Downs hanno scelto di indossare creazioni di Maison Boucheron.

12 Gen 2026 - 08:00
8 foto
golden globe
jo squillo