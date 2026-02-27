1 di 24
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: AFRAA, la collezione Fall-Winter 2026/2027

AFRAA ha ridefinito l’eleganza globale e promosso il dialogo culturale tra Medio Oriente e Occidente.

27 Feb 2026 - 08:00
24 foto
mfw
jo squillo