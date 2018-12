Neeley e gli altri artisti hanno cantato per Papa Francesco.

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Nei giorni scorsi, Papa Francesco, nel corso dell'Udienza Generale tenutasi nell'Aula Paolo VI, ha ricevuto il protagonista storico del film musicale del 1973, ‘Jesus Christ Superstar’, Ted Neeley, interprete da tante stagioni, anche della versione teatrale del film.



Ad accompagnare Neeley era presente tutto il cast dello spettacolo e la ‘Compagnia del Musical’ di Massimo Romeo Piparo.



E’ stata una mattinata particolarmente emozionante per tutti gli artisti che hanno potuto conversare e addirittura cantare con il Santo Padre: dopo aver concesso la propria benedizione, Papa Francesco si è intrattenuto con Neeley e il cast intero, dimostrando apprezzamento per un musical che, con il suo messaggio rivoluzionario di coraggio e speranza, ha segnato un'epoca.



Nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e con la regia di Piparo, lo spettacolo, a grande richiesta, è attualmente in scena sul palcoscenico del Teatro Sistina di Roma, interpretato in lingua originale ed eseguito, interamente dal vivo, con l’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello.