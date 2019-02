di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





E’ mancato ieri, all’età di 83 anni, Giulio Brogi, un degli attori italiani di maggiore talento che, forse, in tanti anni di attività, non è riuscito ad esprimere pienamente le sue notevoli capacità artistiche.



Il caso ha voluto che soltanto lunedì, la sera prima di morire, sia andato in onda l’episodio de 'Il Commissario Montalbano', dove Brogi era proprio uno dei protagonisti. Un’ultima occasione, anche per un pubblico più giovane, per apprezzare le sue qualità espressive.



Ha partecipato a tanti film e a tanti sceneggiati televisivi e fu proprio la televisione a dargli una grande popolarità, interpretando il l ruolo di Enea nell’'Eneide' del 1971.

In teatro, dove ha iniziato la carriera al Piccolo Teatro di Milano, è stato diretto, tra gli altri, da Strehler, Zeffirelli e Squarzina, nel cinema da Liliana Cavani, Bellocchio, Olmi e i fratelli Taviani.



Ha partecipato anche al film di Paolo Sorrentino, ‘La grande bellezza’, premiato con l’Oscar.