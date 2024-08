<br /> <svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg><svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg><svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg><svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg><svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg><svg id="zcomponents__svg" style="display: none;"></svg>

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it

Niente trionfalismi ma, la scorsa stagione teatrale, nel suo complesso, è stata positiva. Sono stati riportati in scena parecchi spettacoli che non avevano avuto ancora un’adeguata distribuzione a causa della pandemia e replicati altri che il pubblico, comunque, ha dimostrato di gradire. C’è da augurarsi che la fiducia riservata dagli spettatori, trovi riscontri anche nella stagione 24/25 e che tutti i produttori teatrali, rispettino quella qualità richiesta con sempre maggiore insistenza, da quanti pagano un biglietto. Sono annunciati spettacoli interessanti e non vediamo l’ora di vederli.