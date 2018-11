Il teatro la sua vera passione, aveva recitato con Eduardo de Filippo

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it





Il ciclo della vita è, ovviamente, inesorabile ma quando vengono a mancare personaggi del mondo dello spettacolo che ci hanno accompagnato per vari decenni, è inevitabile avvertire un senso di vuoto perché li avevamo ormai percepiti come persone di famiglia.

Certo è che, con il passare del tempo e con il diradarsi delle apparizioni di questi personaggi per questione di età, le varie generazioni perdono, mano a mano, il legame di continuità con i protagonisti di tanti spettacoli teatrali, film o programmi televisivi.



E’ il caso di Carlo Giuffrè, attore napoletano, in gioventù interprete di tanti film forse più in virtù del suo aspetto fisico che per le sue capacità artistiche.

Ma, col passare degli anni e per la vicinanza artistica con l’indimenticato fratello Aldo, ottimo attore prematuramente scomparso, Carlo ha saputo affinare la sua sensibilità fino a trovare in Eduardo de Filippo un maestro teatrale di grande ispirazione.

Ed è proprio in teatro, dopo tante esperienze in vari settori dello spettacolo, che Giuffrè ha trovato, soprattutto nell’ultimo periodo, una forma espressiva di alto profilo portando in scena, anche come regista, spettacoli che hanno esaltato la sua napoletanità.



A un freddo elenco delle tappe artistiche, pur qualificanti, che hanno puntualizzato la carriera artistica di Carlo Giuffrè, preferisco, personalmente, ricordarlo per la maturità artistica che alcuni attori, come lui, sono riusciti a raggiungere col passare degli anni e che, ancora di più, ci fanno rimpiangere la loro assenza.