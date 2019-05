Il bando prevede tre sezioni: Drammaturgia, Regia e Tesi di Laurea.

E’ in corso la XIV° edizione del ‘Concorso Europeo Tragos per il Teatro e la Drammaturgia’ i cui termini di adesione scadranno il 30 giugno 2019.

Il bando prevede tre sezioni: Drammaturgia, Regia, Saggio/Tesi di Laurea ed è rivolto a drammaturghi, registi, compagnie teatrali, scenografi, costumisti, studenti universitari, saggisti, italiani e di altra nazionalità.



Il Concorso è indetto da Pro(getto)scena e persegue gli obiettivi di promuovere il teatro contemporaneo e lo spettacolo dal vivo, valorizzando gli autori e le loro opere. Regolamento e modalità di partecipazione si trovano sul sito www.tragos.it alla pagina: https://tragos.it/regolamento/ Aggiornamenti su https://www.facebook.com/concorsotragos/ .



La Giuria, presieduta da Maria Gabriella Giovannelli, individuerà i vincitori per ogni sezione e assegnerà ‘Premi Speciali’ ad opere giudicate di particolare interesse.

I vincitori verranno premiati presso il chiostro del Piccolo Teatro – Teatro Paolo Grassi a Milano nel mese di novembre 2019. Ai vincitori verrà data la possibilità di un breve intervento.



Seguirà la pubblicazione delle opere vincitrici delle singole sezioni sul portale del Concorso e sulla pagina Adessoteatro http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-teatro.

Durante la Manifestazione di Premiazione verrà consegnata la ‘Targa alla Professionalità’ a un personaggio del mondo dello spettacolo che abbia dedicato la sua vita al teatro e allo spettacolo dal vivo.

Con la XIV° edizione verranno conferite anche le targhe: ‘Attore emergente’, ‘Scenografo emergente’, ‘Costumista emergente’.