Adesso teatro
Nei teatri fino al 30 gennaio 2026

Scandalo

04 Nov 2025 - 10:59
Scandalo, è il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Anna Valle, del quale è protagonista insieme a Gianmarco Saurino. La commedia, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, esplora temi come il pregiudizio, i rapporti tra uomini e donne e il desiderio femminile, attraverso la storia di una donna di mezza età e un giovane uomo. Laura, una scrittrice che ha da poco perso il marito, incontra Andrea, un giovane assunto per riordinare la sua grande libreria. Tra i due nasce un rapporto di seduzione e manipolazione reciproca, che sfocia in quello che la società percepirebbe come uno scandalo, visti i pregiudizi legati a una relazione condizionata da una notevole differenza d'età.