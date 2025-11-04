Il vedovo, con Massimo Ghini è un adattamento teatrale del celebre film del 1959 diretto da Dino Risi, che vede l'attore interpretare il ruolo del Commendatore Alberto Nardi, originariamente ricoperto da Alberto Sordi. Ghini, insieme a Galatea Ranzi, nel ruolo della moglie Elvira (nel film interpretato da Franca Valeri), porta in scena la storia del cinico industriale romano che tenta di uccidere la ricca moglie per ereditare il suo patrimonio. L'allestimento teatrale, adattato da Gianni Clementi ed Ennio Coltorti, sposta l'ambientazione a Roma e si ispira al copione del film per offrire uno spettacolo comico e satirico.