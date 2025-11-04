Antonio Salieri è un musicista stimato e famoso ma Dio ha scelto di far sentire la sua voce nel mondo attraverso quella di un ragazzo scapestrato e irriverente: Wolfgang Amadeus Mozart. La scena si svolge in un salone trasformato in un labirinto dal delirio di Salieri. Il ritratto di un passato non più ricomponibile attraverso la ragione, dal quale i personaggi emergono come marionette, sullo sfondo delle proiezioni fantasmagoriche di una lanterna magica.