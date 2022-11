'Il teatro risorge ad ogni stagione'

Ero un ragazzino quando sentivo parlare del rischio di estinzione dello spettacolo dal vivo e, più specificatamente, del teatro di prosa.

La televisione, il cinema tecnologico, il noleggio dei film, i nuovi dispositivi e le piattaforme che consento

no di vedersi a casa film di prima visione, rappresentano una minaccia concreta per la presenza del pubblico nelle sale teatrali.

Se a questi mutamenti della società aggiungiamo le varie crisi economiche, la pandemia e ora, la crisi energetica, probabilmente sarebbe stato inevitabile aspettarsi una resa definitiva del sistema teatrale italiano.

E, in effetti, le pesanti difficoltà finanziarie, le complicazioni burocratiche e la necessità di adeguarsi alle trasformazioni sociali, hanno rischiato di compromettere il presente e il futuro di tutto il settore. Qualche teatro, purtroppo, dopo la pandemia non ha più riaperto per una reale mancanza di risorse economiche ma altri, per esempio il Teatro Nuovo di Milano o il Teatro Eliseo di Roma, hanno chiuso pur avendo ricevuto importanti contributi statali. E questo non offre certamente un’immagine positiva del mondo teatrale.

La testardaggine degli esercenti, l’impegno dei produttori e la disponibilità di attori di richiamo che vedono nel teatro anche un’opportunità di crescita artistica, consentono, anche per questa stagione, di presentare interessanti spettacoli per un nuovo rilancio e di guardare al futuro con prospettive più ottimistiche.

Oggi, il pubblico sembra aver superato una delicata fase psicologica ed è tornato a frequentare numeroso le sale su tutto il territorio nazionale ma, ora, è necessario offrire spettacoli di sempre maggiore qualità sia sul piano dei contenuti che su quello artistico. La voglia di uscire di casa e la magia di ascoltare attori che raccontano storie quasi guardando negli occhi gli spettatori, evidentemente rappresentano ancora un richiamo di grande fascino.