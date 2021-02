Un milione e mezzo di pasti consegnati a famiglie in difficoltà

In concessione

In 30 giorni, dal 6 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, la campagna di spot tv e radio “Alimentiamo la speranza” lanciata sulle reti Mediaset dalla Fondazione Banco Alimentare ha raccolto 106.700,00 euro che permetteranno di distribuire alimenti pari a oltre 1,5 milioni di pasti a famiglie in difficoltà . Un importante risultato ottenuto grazie alle generose offerte dei telespettatori delle reti Mediaset e degli ascoltatori di “Capodanno in radio” andato in onda sulle emittenti radiofoniche del Gruppo. Gli spot sono stati realizzati e dedicati a “Banco Alimentare” da “ Mediafriends ”, la Onlus di solidarietà sociale del Gruppo Mediaset.