Un aiuto per i bambini vittime della guerra in Ucraina

Aiutateci a Salvare i Bambini ONLUS è un'Associazione attiva dal 2001 con lo scopo di sostenere e rendere possibili le cure di bambini particolarmente bisognosi della Federazione Russa e allo stesso tempo interessare l’opinione pubblica italiana sui problemi dell’infanzia russa, spesso poco conosciuti.

Tra gli ultimi progetti dell'Associazione c'è la raccolta fondi destinata al rafforzamento della Clinica Pediatrica di Donezk, per fornire alla struttura strumenti di ultima generazione per attrezzare i due reparti di Chirurgia pediatrica e l’unità di Chirurgia d’Emergenza per la chirurgia endoscopica.



Dal 2014 una terribile guerra sconvolge le regioni dell’Ucraina sud-orientale (Donbass).

La guerra ha sinora causato 1 milione e 710mila profughi (di cui oltre 1 milione nella Federazione Russa), 3mila civili morti e oltre 9mila feriti. 223 bambini uccisi, migliaia feriti e mutilati.

La vita di 3milioni e 400mila persone dipende dagli aiuti umanitari, 200mila persone vivono nella zona più minata al mondo. 25mila abitazioni civili bombardate, distrutte o danneggiate. 100 ospedali, 600 scuole, asili, orfanotrofi distrutti. (dati ONU sottostimati).

La guerra non solo è morte e distruzione, ma la regione che sino alla guerra era fra le più sviluppate economicamente vive oggi una quasi totale assenza di attività economiche. Ciò si traduce in mancanza di risorse per il welfare, la sanità in primis.

In questo contesto la Clinica pediatrica di Donezk (400 posti letto, di cui 120 – chirurgici) è la struttura più efficiente di tutta la regione che fornisce assistenza chirurgica specializzata, altamente qualificata, ai bambini della Repubblica popolare di Donezk (2.400.000 abitanti)

Non solo, ma è l’unica struttura che presta assistenza multidisciplinare ai bambini provenienti anche dai territori controllati dal governo ucraino.

Nella struttura ogni anno vengono eseguiti circa 2.000 operazioni chirurgiche, programmate e d’urgenza, per varie patologie. Il protocollo del trattamento e le raccomandazioni cliniche richiedono l'uso di tecniche endoscopiche.



Con la raccolta fondi di Aiutateci a Salvare i Bambini ONLUS e la conseguente introduzione generalizzata degli interventi endoscopici si avranno i seguenti positivi risultati:

1. riduzione del livello del dolore causato dai traumi della chirurgia non endoscopica;

2. miglioramento dei risultati funzionali e plastici del trattamento;

3. ampliamento delle capacità degli 11 reparti medico-diagnostici

4. ottimizzazione delle prestazioni della clinica (aumento del turnover dei posti letto, riduzione delle giornate/posto letto.



Sono necessari 16.000€ per realizzare questo progetto, a cui è possibile dare il proprio contributo dal sito di Aiutateci a Salvare i Bambini ONLUS.