Un aiuto per i bambini ucraini

Mediafriends, in collaborazione con le organizzazioni umanitarie italiane Intersos e Soleterre, lancia la campagna di raccolta fondi “Per i Bambini Ucraini” con l’obiettivo di aiutare i minori in Ucraina che stanno affrontando un inverno terribile per mancanza di cibo, acqua, riscaldamento e riparo: si calcola siano circa 3,3 milioni i bambini che attualmente hanno bisogno di assistenza in Ucraina.



Per sensibilizzare il pubblico e raccogliere contributi, dal 25 dicembre andrà in onda sulle reti tv e le radio Mediaset uno spot da 30 secondi che sarà affiancato da interventi informativi sul web e nei programmi tv, compresa la serata speciale di Capodanno in diretta da Genova su Canale 5.



La situazione in Ucraina è infatti sempre più critica: in circa 300 giorni di conflitto hanno già perso la vita oltre 400 bambini e bambine, 735 sono rimasti feriti. I combattimenti rendono anche difficile per gli ospedali pediatrici ucraini il reperimento di anestetici, antidolorifici e farmaci chemioterapici. Quasi introvabile anche la strumentazione per le operazioni chirurgiche necessarie alla cura dei piccoli pazienti oncologici o feriti nei combattimenti. Soleterre si occupa dal 2003 di garantire supporto ai principali reparti di oncologia pediatrica in Ucraina.



Inoltre, con l’arrivo dell’inverno e la conseguente situazione di insicurezza alimentare, molte famiglie ucraine che vivono in case danneggiate e senza riscaldamento rischiano di rimanere al freddo e senza cibo. Di loro si occupa in particolare Intersos attraverso la rete di team mobili già attivi sul territorio.



Intersos e Soleterre sono già operative in Ucraina e potranno garantire un’immediata operatività ed efficacia degli interventi di aiuto, assicurando una gestione ottimale e una rendicontazione trasparente dei fondi raccolti.



Grazie al contributo delle donazioni ricevute, Mediafriends, Soleterre e Intersos forniranno ai bambini sfollati, malati e in difficoltà, cure mediche, trasporti sicuri in ospedale, farmaci salva-vita, supporto psicologico, cibo, riscaldamento e indumenti per fronteggiare l’inverno.



I fondi verranno raccolti attraverso il numero solidale 45520, attivo dal 25 dicembre 2022. Sarà possibile donare anche con carta di credito e paypal su mediafriends.it, oppure tramite bonifico bancario all’Iban ITA92R0103020600000055555575 intestato a Mediafriends.