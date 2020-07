Arte e cultura per la vita.



Detto Contraddetto dedica un nuovo speciale video a Ulisse l’Arte e il Mito, la mostra in scena presso i Musei San Domenico di Forlì fino al 31 Ottobre 2020.

Un viaggio che esplora le influenze del mito e del personaggio di Omero nel tempo, snodandosi attraverso le tecniche e le opere di alcuni tra i più grandi artisti di tutte le epoche.

Come di consueto, ad accompagnarci in questo percorso di assoluto valore storico e artistico c’è il Dt.Gianfranco Brunelli, Direttore Generale della mostra.



Una collaborazione tra Mediafriends e i Musei San Domenico ormai consolidata nel tempo, che quest’anno sostiene il progetto “Casa Betania”, per la ristrutturazione di un centro di accoglienza gestito dalla fondazione Pastore-Caritas rivolto alle fasce più deboli della comunità, con una particolare attenzione ai bisogni sociali e al disagio giovanile.

È possibile prenotare la propria visita alla mostra Ulisse l’Arte e il Mito dal sito www.mostraulisse.it