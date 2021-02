Revert Onlus : la ricerca come cura alle malattie neurodegenerative

Revert Onlus nasce nel 2003 per finanziare, promuovere e incentivare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali. È la prima associazione non profit al mondo ad aver effettuato trapianti di cellule staminali cerebrali nell’uomo per individuare una cura alle malattie neurodegenerative (SLA e Sclerosi Multipla) e alle lesioni spinali.

Nonostante la pandemia, i Ricercatori di Revert onlus s ono riusciti a concludere con successo Il processo clinico di Fase I per la Sclerosi Multipla: 15 Pazienti affetti da Sclerosi Multipla Hanno Ricevuto il trapianto di cellule staminali senza manifestare eventi avversi.

Un risultato importante che rende di fatto la sperimentazione condotta dai ricercatori di Revert onlus una delle più avanzate nel panorama scientifico internazionale.

Ora si punta alla Fase II della sperimentazione clinica, un nuovo obiettivo che racconta anche il Prof. Angelo Vescovi, Direttore Scientifico di Revert onlus , in un video di approfondimento sulle attività di ricerca e sperimentazione in corso.