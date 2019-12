Paolo Ruffini al Parco del Mulino per uno spot UP!

Incontrare i beneficiari delle raccolte fondi di Fabbrica del Sorriso e seguire le Associazioni per raccontare l’evolversi dei progetti finanziati è una delle fasi più importanti dell’operato di Mediafriends.

Con questo spirito, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa ha fatto recentemente visita ai ragazzi del Parco del Mulino di Livorno per coinvolgerli in un iniziativa speciale a loro dedicata: girare uno spot insieme a Paolo Ruffini.

L’attore livornese, oltre che grande amico di questi ragazzi, dimostra attenzione e sensibilità particolari per tematiche quali la disabilità e la sindrome di down, che racconta anche nei suoi spettacoli, primo tra tutti l’happening comico Up&Down.

La giornata è stata una vera festa, con i ragazzi “UP” che non hanno perso occasione per mettere in scena la loro simpatia e unicità.

Di seguito, un racconto per immagini di quei momenti di allegria e spensieratezza che verranno ricordati per molto tempo al Parco del Mulino.

È possibile contribuire alla raccolta fondi di Fabbrica del Sorriso per la Cooperativa Sociale Parco del Mulino donando con sms o chiamata fissa al 45522 fino al 31 Dicembre 2019.