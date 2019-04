Un sodalizio, quello tra arte e solidarietà, che si rinnova puntualmente ogni anno tra i Musei San Domenico di Forlì e Fabbrica del Sorriso.

Anche per il 2019 infatti il prestigioso e premiato museo romagnolo sposa la causa di Fabbrica del Sorriso destinando una parte del ricavato della mostra Ottocento, l'Arte in Italia tra Hayez e Segantini alla raccolta fondi per i progetti di Amref, Mission Bambini, Comunità Sant'Egidio e A Regola d'Arte a favore dei bambini.



Abbiamo avuto la fortuna di addentrarci nelle bellezze di questa mostra, uno straordinario omaggio all'arte e alla storia del nostro paese, accompagnati dal Dt.Gianfranco Brunelli, Direttore Generale dell'esposizione.



Ottocento, l'Arte in Italia tra Hayez e Segantini rimarrà in esposizione ai Musei San Domenico di Forlì fino al 16 Giugno 2019.

Un'occasione per fare del bene e conoscere l'espressione artistica di un periodo fondamentale della storia italiana