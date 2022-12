Nella vigilia di Natale "Speciale Fabbrica del Sorriso" su Rete4

Sabato 24 dicembre in seconda serata su Retequattro, con un secondo passaggio Lunedì 26 dicembre alle 9:30 sempre su Retequattro, torna, per il quarto anno consecutivo, “Fabbrica del Sorriso - Una storia speciale”, un reportage dedicato all’impegno di Mediafriends per il sociale.

Nel corso degli anni la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa si è occupata, a varie riprese, di disagio giovanile, sanità, inclusione, emergenze umanitarie e climatiche.

Con questo speciale, curato dalla Direzione Informazione Mediaset, grazie alla voce narrante di Stella Pende, Mediafriends ha l’opportunità di ringraziare il pubblico per le donazioni effettuate, attraverso il racconto dell’impatto sociale delle iniziative sostenute durante l’anno.

In particolare, in questa edizione si vuole dare conto di 4 progetti che vanno proprio in questa direzione:

MEDIAFRIENDS UCRAINA

Iniziativa di raccolta fondi promossa da Mediafriends e supportata da tutto il sistema di comunicazione di Mediaset, attiva dal 3 marzo al 28 maggio 2022. Sono stati raccolti più di 2.500.000 € destinati alle attività umanitarie della Caritas in Ucraina, in particolare: sostegno agli interventi umanitari in loco e nei paesi limitrofi; accoglienza in Italia dei profughi e coordinamento con il network internazionale.

OBIETTIVO ALBERI

Iniziativa di raccolta fondi dedicata all’ambiente. Nel 2021 Mediafriends ha deciso di sostenere il progetto di rimboschimento della foresta demaniale di Paneveggio (“foresta dei violini”) colpita dal passaggio, il 29 ottobre del 2018, della terribile Tempesta Vaia. attraverso la Fondazione Alberitalia e il Demanio forestale della provincia di Trento si vuole ricostituire il paesaggio del bosco e l’habitat per la fauna di un’area di 4 ettari.

SCUOLA DI VITA

Iniziativa che vuole offrire opportunità professionali a ragazze e ragazzi (18-19enni) che vivono in situazioni di stallo per vari motivi: fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate o contesti familiari complicati.

I ragazzi – in gran parte della provincia di Milano - vanno a “bottega” per sei mesi presso artigiani, individuati da Mediafriends e dalla onlus fondata da Don Gino Rigoldi. L’obiettivo è trasmettere competenze tecniche, passione per il lavoro e uno stile di vita sano. I “maestri di mestieri” insegnano professioni come ristorazione, sartoria, meccanica automobilistica e ciclistica ed elaborazione dell’ottone.

In quest'ultimo ambito, in particolare, Mediafriends può contare sull'importante collaborazione con "Cotto e Mangiato" per la definizione dei progetti formativi e delle opportunità per i giovani apprendisti chef.

COMHOUSING (Housing di comunità)

Iniziativa di raccolta fondi promossa da Mediafriends insieme alla Mostra “Maria Maddalena”, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e allestita proprio a Forlì. I fondi raccolti sono stati destinati al progetto “Comhousing” di Fondazione Archè. In particolare, per la ristrutturazione della comunità e degli appartamenti in “Casa Arche” di Roma” e per la creazione di un alloggio di semiautonomia nella comunità “Casa Carla” di Milano. Un impegno che è valso a Mediaset la Menzione speciale “Parità virtuosa 2022” di Regione Lombardia.

“Fabbrica del Sorriso - Una storia speciale” è curato da Carlo Gorla, scritto e realizzato dalla giornalista Sara Scorpati.