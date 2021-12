Il 30 Novembre l’Accademia di Belle Arti di Brera, icona della cultura italiana e internazionale a Milano, è stata teatro dell’incontro tra gli studenti e le imprese che guardano al connubio tra giovani ed arte come motore su cui costruire presente e futuro della propria realtà aziendale.

“Millennials dell’Arte 2.0” è stata una giornata all’insegna della conoscenza e dello scambio reciproco, occasione in cui gli studenti hanno potuto interfacciassi con alcune delle realtà aziendali più interessanti e dinamiche nei settori della grande produzione e distribuzione, dell’arte, del terzo settore, che a loro volta hanno avuto l’occasione di condividere con i ragazzi la loro visione di arte e creatività e raccontare come queste siano parte importante del processo produttivo, in particolare modo nel riuscire a “disegnare” e far emergere la propria identità aziendale.

Per le imprese hanno partecipato BSH Elettrodomestici, Industria Maimeri, Luxurytina, Melania Fumiko, Blu Milano, BASE Milano, Deliveroo, Equita, Fervo, Alidem, Comunicazione creativa, Fondazione Piero Cattaneo, Reasoned Art.

Tra queste anche Mediafriends, che in più occasioni ha scelto le potenzialità espressive degli studenti di Brera per dare voce ai suoi progetti sociali. Uno tra tutti A Regola d’Arte, che dal 2016 crea integrazione giovanile nei quartieri delle città italiane attraverso corsi gratuiti di musica e rugby, e che proprio grazie alla partnership con Brera è stato protagonista nel 2019 della pubblicazione fotografica Territori di Frontiera.

“Mediafriends partecipa a Millennials dell’Arte 2.0 dalla sua prima edizione -racconta Maria Paniagua Aller di Mediafriends- perché crede in tutte le forme d’arte e nei suoi valori, in grado di far crescere ragazzi responsabili. È per questo motivo che in ogni iniziativa Mediafriends c'è qualcosa di artistico. Ci fa sempre molto piacere raccontare agli studenti di Brera le opportunità lavorative che offre il settore della solidarietà. Il terzo settore ha bisogno di nuove risorse, di nuove idee che si traducano nella realizzazione di progetti sociali innovativi. Si tratta di un settore con tantissime potenzialità a cui guardare con costanti interesse e considerazione”.

L’evento, introdotto dalla Presidente dell’Accademia di Brera Livia Pomodoro e condotto da Mario Abis, sociologo e professore allo IULM, Tonino Bettanini, Capo Ufficio Comunicazione e Stampa Presidenza del Senato, e da Stefano Pizzi, docente di Pittura e membro del consiglio amministrativo braidense, ha fatto emergere alcune delle principali caratteristiche che il mondo delle imprese ricerca nel professionista della comunicazione visiva. In modo particolare, oltre ad estro ed iniziativa, è apprezzata l’apertura alla sperimentazione di nuovi linguaggi e nuovi percorsi, a conferma di un modo di lavorare e costruire impresa sempre più dinamico e meno legato a schemi ed etichette, proprio come il percorso accademico braidense racconta.

“Questa giornata -racconta il Prof.Stefano Pizzi- è un appuntamento ricorrente nel calendario dello studente di Brera. Un momento di fondamentale importanza per instaurare un dialogo con le imprese e iniziare a proiettarsi, e a prepararsi, per ciò che verrà dopo l’Accademia, cercando per quanto possibile di individuare una continuità con il proprio percorso ma allo stesso tempo lasciando la porta aperta a nuove possibilità offerte proprio dal mondo del lavoro in costante trasformazione”.

La registrazione dell'incontro è disponibile online sul canale Youtube dell'Accademia di Belle Arti di Brera.