Mediafriends e Croce Rossa per gli anziani soli

Mediafriends e Croce Rossa Italiana promuovono un’importante iniziativa pensata per tutte quelle persone anziane che durante l’estate si ritrovano a casa da sole e senza l’assistenza abituale.

Si tratta del servizio telefonico gratuito 800-065510 denominato “CRI per le Persone”: un numero attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette per offrire un sostegno psicologico e pratico per affrontare i mesi estivi, notoriamente i più complicati per chi vive solo o in ambiti nei quali i servizi sono ridotti per la pausa estiva.

Il servizio verrà fatto conoscere a tutto il pubblico italiano con una campagna di spot sulle Reti Mediaset in onda dal 28 giugno al 12 settembre 2020. Spot realizzati da Mediafriends con l’inconfondibile voce di Gerry Scotti che informerà il pubblico dell’esistenza del numero verde 800-065510 di Croce Rossa Italiana.

Chiunque si senta in situazione di disagio, chiamando il numero verde potrà trovare un sostegno psicologico o una risposta a richieste pratiche come la consegna di spesa e farmaci a domicilio.