Mediafriends alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

Mediafriends, grazie anche all'interessamento di Medusa, partecipa per la prima volta alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, in programma dal 4 al 6 novembre 2026 presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, riunisce docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore per tre giornate di incontri, masterclass, laboratori e proiezioni dedicate al valore educativo del linguaggio audiovisivo.

In programma è prevista la proiezione di tre cortometraggi di Mediafriends che, attraverso storie e protagonisti differenti, raccontano il valore dell’inclusione, delle relazioni e delle opportunità di crescita offerte ai più giovani.