Mediafriends alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

Mediafriends, grazie anche all'interessamento di Medusa, partecipa per la prima volta alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, in programma dal 4 al 6 novembre 2026 presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, riunisce docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore per tre giornate di incontri, masterclass, laboratori e proiezioni dedicate al valore educativo del linguaggio audiovisivo.
In programma è prevista la proiezione di tre cortometraggi di Mediafriends che, attraverso storie e protagonisti differenti, raccontano il valore dell’inclusione, delle relazioni e delle opportunità di crescita offerte ai più giovani.
4 Novembre: In Crescendo
Un documentario che racconta l’incontro tra i giovani musicisti dell’Orchestra Quattro Ottavi e gli ospiti della RSA Girola della Fondazione Don Gnocchi di Milano. Un viaggio emozionante tra generazioni apparentemente distanti, unite dalla musica e dalla capacità di ascoltarsi, condividere esperienze e costruire nuove relazioni.
5 Novembre: È successo
Ambientato nel Rione Luzzatti-Ascarelli di Napoli, il documentario segue un gruppo di ragazzi impegnati in un laboratorio teatrale del progetto A Regola d’Arte di Mediafriends. Attraverso la recitazione, i giovani protagonisti esplorano sogni, aspirazioni e significati del successo, superando stereotipi e pregiudizi.
6 Novembre: Nonostante tutto
Un cortometraggio che dà voce agli adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Attraverso la scrittura e la recitazione, i ragazzi del Progetto Giovani trovano nuovi strumenti per esprimersi, raccontare la propria esperienza e riaffermare la propria identità oltre la malattia.
Tre storie diverse, unite dalla volontà di valorizzare il protagonismo dei giovani e il potere del cinema come strumento di espressione, dialogo e inclusione.
Con questa partecipazione, Mediafriends rinnova il proprio impegno nel promuovere progetti capaci di offrire alle nuove generazioni occasioni di crescita e riflessione, anche attraverso il linguaggio audiovisivo.
Le scuole interessate a organizzare proiezioni dei cortometraggi o a ricevere maggiori informazioni possono scrivere a mediafriends@mediaset.it.