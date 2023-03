I risultati della raccolta fondi

La campagna "Per i bambini ucraini" si è conclusa il 25 febbraio 2023

L’iniziativa di raccolta fondi “Per aiutare i bambini ucraini” promossa da Mediafriends con le organizzazioni umanitarie Intersos e Fondazione Soleterre ha raccolto circa 180.000€. Grazie al contributo delle donazioni ricevute, è stato possibile, durante i mesi di gennaio e febbraio, fornire una continua assistenza ai bambini sfollati, malati e in difficoltà, cure mediche, trasporti sicuri in ospedale, farmaci salva-vita, supporto psicologico, cibo, riscaldamento e indumenti per fronteggiare l’inverno.



In particolare, Intersos con la sua equipe mobile, ha distribuito 10.500 kit alimentari, 2.460 capi di abbigliamento invernale, 500.000 m3 di legna, 2.500 kit per l’igiene, 150 stufe, 790 kit per l’inverno contenente coperte e materassi. L’intervento si è concentrato negli oblast' (regioni) di Kharkiv, Odessa, Poltava e Mykolaiv, Vinnytsia, Dnipro includendo aree da poco tornare accessibili agli aiuti umanitari con lo spostamento della linea del fronte.

La Fondazione Soleterre ha potuto fronteggiare l’emergenza assistendo un totale di 187 bambini malati di cancro e feriti di guerra, fornendo loro cure mediche e percorsi di supporto psico-sociale e riabilitativo in sette ospedali ucraini (due ospedali a Lviv, due ospedali a Kiev, tre strutture sanitarie nelle aree di Poltava e Cherkasy).

Attenti al bisogno del territorio e delle comunità, Intersos e Fondazione Soleterre continueranno con le attività di assistenza emergenziale attraverso i loro programmi.



Mediafriends ringrazia a tutti coloro che hanno contribuito e condiviso l’iniziativa