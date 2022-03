L'Arte crea la Vita

Si conferma la preziosa collaborazione tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Mediafriends nel segno di arte e solidarietà. Una collaborazione consolidata, che ha consentito di finanziare in sei anni, attraverso la vendita dei biglietti di ingresso alla mostra, quindici progetti dislocati sul territorio nazionale, compresa la città di Forlì, e in aree e realtà complesse del terzo mondo.

Quest’anno Mediafriends promuove l’affascinante mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” per sostenere il progetto “ComHousing” di Fondazione Arché. Il progetto rivolto a donne in difficoltà e ai loro bambini, comprende anche il soccorso ai profughi ucraini che scappano dalla guerra, per aiutarli a costruire una vita migliore. Un percorso che inizia proprio coll’accoglienza in luoghi protetti dove aprire il dialogo e ritrovare la fiducia nel futuro.

Gli obiettivi del progetto “ComHousing” sono:

1. migliorare e valorizzare il servizio di comunità e di accoglienza mamma-bambino;

2. trovare nuovi modelli educativi pedagogici grazie al lavoro in rete con la Cooperativa Sociale Paolo Babini di Forlì.

Grazie alla vendita dei biglietti della mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” e alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì sosterremo un progetto di grande valore sociale e umanitario.



La mostra è aperta al pubblico dal 27 Marzo al 10 Luglio presso i Musei San Domenico di Forlì.

Info e prenotazioni su www.mostramaddalena.it.



Si può approfondire e sostenere con una donazione il progetto di Arché anche su www.arché.it.